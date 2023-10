Haljala vallas tükkisid aedikust plehku pannud lambad tee peale

Rakvere politseijaoskonna patrullpolitseinik Sander Urbas ütles sündmuskohal, et teinekord peab politseinikuna lammaste ja lehmade jaoks karjakuametit ka pidama. "Lammastel oli hea päev, sest nad said maanteekraavis rohelisest heinast kõhu mõnusalt täis nosida. Karjamaal on neil toidupoolis oluliselt kahvatum," rääkis Urbas.