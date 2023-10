"Selliseid võistlusi on väga vaja, et tuua välja erinevad õpikohad väljaõppes, eriti keerulistes ilmastikuoludes," ütles kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. "Rutja õppeväljaku erinevad treeningkohad on rajatud just selliselt, et oleks võimalik kompleksselt erinevaid taktikalisi tegevusi läbi viia ja luua võitlejatele eeldused igapäevaseks enesearenguks."