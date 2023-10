Üheksandikud taltsutasid liikumisõpetuse tunnis kanuusid

Pärimisele, mis sünnib, vastas Rakvere Vabaduse kooli liikumisõpetuse õpetaja Triinu Meriloo, et toimub tänapäevane kehalise kasvatuse tund. "Liikumisõpetuse mõte on tutvustada erinevaid sportimis- ja liikumisvõimalusi ja täna on meie kooli üheksandikel parasjagu käsil kanuuga sõitmine. Päeva alguses rääkisid instruktorid veeohutusest ja sellest, kuidas käituda õnnetuse korral. Ja lisaks sellest, kuidas võiks kanuudes välja näha meeskonnatöö," kõneles Meriloo.

Õpetaja Rein Eensalu ütles, et selleks konkreetseks ettevõtmiseks pidi tunniplaani muutma, aga kuidagi saadi ajakava klappima ja nüüd on noortel tunnikese jagu sõiduaega. "Meil on ka hea meel, et saame teistmoodi tundi teha," lisas ta.