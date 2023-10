Spordikeskuse ronimissein aitab kiirusronijatel vallutada uusi kõrgusi

Rakvere ronimissein on olnud paljudele Eesti ronijatele esimese ronimiskogemuse allikas. Siin alustas ka augustis maailmameistrivõistlustel Eestit esindanud Rakvere noormees Keit Nurga oma treeningutega ning ta käib endiselt aeg-ajalt spordikeskuses treenimas. Tänu Rakvere seinale ja sellega ühenduses sündinud kommuunile on kogu Lääne-Virumaa muutunud omamoodi ronimiskeskuseks: ka Tapal ja Kadrinas toimuvad regulaarsed ronimistreeningud.

Seina aluskonstruktsioonid olid huviklubi Nelson eestvedaja Vahur Leemetsa sõnul valmis juba kaks aastat tagasi, aga raha nende püstitamiseks leiti lõpuks sel aastal. "Konstruktsioon on meie enda tehtud, Rakvere spordikeskus aitas selle seinale kinnitada," kõneles Leemets. Varem on kiirusronimisvõistlusi küll korraldatud, aga rajad olid pigem nii-öelda improviseeritud. "Kindlasti avardab see treenimisvõimalusi. Kuigi meie klubina hirmus palju tippspordile just ei panusta, vaid tahame liikumisharrastuse võimalusi suurendada, aga kui keegi tuleb tõsise sooviga, siis otse loomulikult toetame teda ka tippsporti pürgimisel."