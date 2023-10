Maagaasiseadmega sõidukite kontroll peab olema tehtud novembri lõpuks

Transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnas, et seni on kontrollis käinud vaid 379 sõidukit. "Hetkeseisuga on kontroll läbimata veel 3583 sõidukil ja kuu jooksul suudavad ettevõtted kontrollida ligi 1000 sõidukit. Seega ei ole võimalik 30. novembri tähtajaks kõiki sõidukeid kontrollida," rääkis ta.