Esietendub tantsulavastus «Kui ma veel noor ja jumal olin»

Koolitantsu Kompanii 14. lennu tantsulavastus «Kui ma veel noor ja jumal olin» on lugu noortest ja nende Eestist. Need on inimesed, kes ei pelga halli argipäeva, kelle meeltes on homne alati täis lootust ning uusi põnevaid radu, mida avastada. Hoogne tantsulavastus laseb end kanda armastatud kodumaisel muusikal, mis meid puudutab ja koos tegutsemas hoiab.