Iiri autorid Iseult Golden ja David Horan heidavad naljaka, nukra ja läbinägeliku pilgu klassiruumi. Tunnid on küll läbi, aga õpetaja päev kaugeltki mitte. «Klassis juhtub täitsa tavaline asi: lastevanemate koosolek väiksemas mõõtkavas,» ütleb Imre Õunapuu, kel lavastuses «Klassis» õpetaja roll.

«Kooli kutsutakse ühe poisi vanemad, et arutada, miks on ühe tasemetöö tulemused nii madalad ja kuidas saaks poissi aidata nii kool kui ka kodu. Vanemad ja õpetaja ei leia kohe kuidagi kooskõla. Ja mis sealt edasi kõik juhtuma hakkab ... Kergelt see neil paraku ei lähe,» jutustab Õunapuu.