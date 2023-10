Rakvere uues kuues Õie tänav avati liikluseks

«Linna üldplaneering näeb sellesse piirkonda ette kergliiklusteed, tulevikus tekib ühtne võrgustik,» on abilinnapea Kert Karus Virumaa Teatajale olukorda varem selgitanud. «Seda ei saa rajada majadepoolsele küljele, sest seal on iga 20 meetri järel sissesõit hoovi. Kergliiklusteed ja kõnniteed on lisaks veel erinevate nõudmistega ja nii-öelda kaks ühes ehk ühine kõnni- ja kergliiklustee pole ka hea lahendus. Esialgset projekti keskkonnaamet ei kooskõlastanud – Vallimäe kaitsealuselt nõlvalt tulnuks mõned puud maha võtta. Muidugi oli selle ehitamine kulukam ja hiljem kasutamine tülikam, kuid mis teha.»