Vaade: maisi kolmas tulemine

Maisikasvatusel on Eestis olnud nii tõusu- kui ka mõõnaaegu. Seda Kesk-Ameerikast pärit taime kasvatati meie maal juba ülemöödunud sajandil, näiteks 1885. aastal Sangaste mõisas, kuid kartuli või rukkiga võrreldavat põllukultuuri sellest ei saanud. Jõuti järeldusele, et Maarjamaa kliima on selle kultuuri jaoks liiga heitlik, suvi sageli külm.