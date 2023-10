Kommentaar: muresid ei tule menetleda, vaid lahendada

Püüdsin niisuguseid põhimõtteid järgida ka oma eelmises ametis Võru linnapeana. Ütlesin ikka ametnikele, et käituge inimestega nii, nagu te sooviksite, et teiega käitutaks, ja seda nii, et probleem saaks lahendatud esimesel võimalusel ja parimal võimalikul viisil. Ja see töötas.