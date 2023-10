Voore Farm OÜ tegevjuhi Henrik Klammeri sõnul on tema ettevõttel maisi all 250 hektarit. Saagikoristusega alustati esmaspäeval. «Kuna meil külv oli teadlikult hiline, et võimalikult soojal ajal külvata, siis lihtsalt valmimine oli ka pikem,» selgitas ta.