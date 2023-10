Ilmateenistus andis tervele Eestile tormihoiatuse

Kolmapäeval läheneb Norra looderannikule aktiivne madalrõhkkond ja selle servas tekib Skandinaavia kohal uus osatsüklon, mis muutub päeval järjest aktiivsemaks ning liigub Botnia lahe kohale. Selle lõunaservas tõuseb Läänemere ümbruses lõuna- ja edelatuul väga tugevaks, puhangud on sisemaal kuni 18, rannikul 22, vastu Läänemerd kuni 24 m/s. Sadusid on öö hakul mandril vähe, saartele jõuab vihma ja hommikul muutub sadu laialdaseks ning päev on sagedaste vihmahoogudega. Öised miinimumid langevad idapoolsetes maakondades 4 kuni 5 kraadini, öö hakul Kagu-Eestis 1 kuni 2 kraadini, lääne pool on kuni 8, saartel ja läänerannikul kuni 11 °C. Päeva jooksul tõuseb õhutemperatuur 9 kuni 13 kraadini.