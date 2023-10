Signe Riisalo: põhiharidus iseenesest pole halb, juhul kui noortel oleks omandatud ka kutse

Signe Riisalo on ka seda usku, et paljud probleemid saavad alguse lapsepõlvest ja eriti tähelepanelik peaks olema just ühiskonna nooremate liikmete suhtes, et mitte lasta lumepallidel liiga suureks veereda. Ministri sõnul saavad palju ära teha toetavad vanemad, lasteaed ja kool ning võibolla ollakse kohati liialt tulemustele orienteeritud, mis tekitab stressi.

Riigis on tekkinud olukord, kus iga viienda noore laeks jääb põhiharidus. Alul on see justkui haridusministeeriumi probleem, aga hiljem võib see otsapidi jõuda sotsiaalministeeriumi töömaile. Mida sellise asjaga ette võtta?