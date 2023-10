Kapronjopid ja -mantlid on märksa odavamaks läinud. Naiste kapronmantli hind on endise 43 rubla asemel nüüd 25 rubla. Täiskasvanute kap­rontoodete hinnad läksid odavamaks keskmiselt 25 ja laste omad 30%. 1. oktoobrist on odavam atsetaatkiuga pesu, mõnda liiki pastapliiatsid ja täitesulepead. Täitesulepea hind oli varem 2,50 rbl., nüüd natuke üle rubla.