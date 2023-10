Virumaa ettevõtlikud naised tegutsevad suurelt unistades

Nimelt tuleb välja, et tegusaid Virumaa naisi kokku toov MTÜ pole sugugi mõeldud vaid ettevõtlusega tegelejatele. Oodatud on kõik, kes jõudnud täisikka, ja vanuse ülempiiri pole. Küll aga oleks soovitav, et ühendusse astuval naisel oleks juba tegutsevalt liikmelt soovitus, selle puudumisel ootab kampa soovijat ees vestlus, mille käigus üksteise olemusega lähemalt tutvust tehakse.

MTÜ asutajaliige Heli Eigi selgitab, et ettevõtlikkus tähendab siinkohal eelkõige pealehakkamist ja julget tegutsemist. Suurel määral on eesmärgiks toetada üksteist teadmistega, osaleda ühiselt põnevatel koolitustel, külastada ettevõtjaid, et näha, kuidas nad oma unistusi ellu viivad. Naised kinnitavad kui ühest suust, et nende õppekäikude, konverentside ja seminaride üks eesmärkidest on ka saada teadlikuks iga ettevõtmise sünniloost, mille jagamine julgustab tihti teisigi midagi tegema.