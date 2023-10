Juhtkiri: oma häda ära aja kassi kaela

Oktoober on musta kassi kuu. Kui tekib küsimus, miks vajavad mustad kassid oma kuud, aga triibikud või kolmevärvilised mitte, on vastus lihtne: endiselt on musta värvi kassid need, kes varjupaikades üle Eesti oma uut kodu kõige kauem ootavad, sest ebausk, et must kass toob halba õnne, on eestlaste seast visa kaduma.