Nimelt on Rakvere linnapilti tekkinud üha enam tänapäevaseid mänguväljakuid ning viimasel ajal paistab silma Kastani pst ja Võimla tn ristis olev lustla, mida agaralt kasutatakse. Enamasti näeb seal viie- kuni kümneaastaseid nagamanne, kellel on aiaga eraldatud alal piisavalt palju ruumi ja atraktsioone, et ära mängida kõik maailma mängud.