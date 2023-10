Kognitiivse käitumisteraapia raamistiku järgi on enesetunde mõjutamisele võimalik läheneda kahest punktist: mõtetest või käitumisest. Õnneks on ajapikku võimalik oma mõtteid muuta, neid suunata ja juhtida. Mõttemustrite muutmine pole kerge, aga harjutades kujunevad oskused ja vilumus.

Esimese asjana on oluline kasvatada teadlikkust oma mõtetest. Selleks tuleks tähele panna mõtteid, mis meil on iseenda ja maailma kohta. Sageli pole need mõtted päris teadlikud. Tihti oleme rohkem ametis mõtete mõtlemisega kui nende endale teadvustamisega.