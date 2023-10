Puud kukkusid ja paat ulpis omapäi

Kell 16.06 märgati Eisma külas 150 meetri kaugusel kaldast kummipaati. Binokliga vaadates inimesi paadis näha ei olnud. Päästjad vaatlesid paati drooniga ja said kinnitust, et paadis inimesi ei ole. Paadi omanikuga õnnestus ühendust saada, ta teatas, et on kodus ja temaga on kõik korras. Päästjad tõid paadi sadamasse.