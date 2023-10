Üle Eesti koolidele ja lasteaedadele tehtud pommiähvardusest kujunes osa haridusasutuste jaoks evakueerimisõppus

Kunda ühisgümnaasiumi direktor Hannes Mets ütles, et pommiähvarduse saamise järel teavitati politseid ja koolipidajat ning kutsuti kokku kooli kriisikomisjon. "Otsustasime harjutada majast väljumist koos välisriiete kaasavõtmisega. Evakueerisime lapsed kõrval asuvasse spordikeskusesse ja rääkisime neile kohapeal, mis on juhtunud ja kuidas sellistel puhkudel käituda. Olen väga rahul õpilaste ja õpetajate eeskujuliku käitumisega ja sellega, et saime kuue ja poole minutiga maja tühjaks. Harjutuselt jäi silma see, et suure hulga inimeste liikumist tuleb korraldada, et see oleks sujuv," rääkis direktor.