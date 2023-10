Endine Rakvere linnavolinik on Facebookis võlgnike nimekirjas

Endiselt Rakvere linnavolikogu liikmelt ja ettevõtjalt Magnus Lehesoolt aetakse sotsiaalmeedia kaudu võlgu taga. Viimati Rakveres ööklubi MLounge & Bar pidanud mees ise viibib alates aasta algusest Austraalias. "Mul on kahju, et nii läks ja maine on määrdunud, aga need ei ole minu isiklikud võlad, vaid minule kuulunud firma võlad," kommenteeris Lehesoo.