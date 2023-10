13 päeva on aega kirja panna Lääne-Virumaa lugusid

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös disainiagentuuriga Velvet on arendamas Lääne-Viru brändi ja kohaturundusstrateegiat. Et tõeliselt ja hästi tabada Lääne-Virumaa olemust, palutakse elanike, külastajate ja kõigi inimeste panust, kellel on Lääne-Virumaaga mälestusi, seoseid või lugusid jagada, ütles VIROL-i arendus- ja väliskoostöö spetsialist Anu Oja.