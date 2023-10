Kadrina koolilapsed kogusid varjupaigaloomade tarvis annetusi

Kuigi Mäksil on umbes poole lühemad jalad kui teistel varjupaiga koertel, on ta nii väle sprinter, et suured koerad ei jõua temaga kuidagi sammu pidada. Niipea kui visatud tennisepall vastu maad põrkas, oli tumeda karvaga ning veidi karmikarvalist taksi meenutav Mäks platsis, haaras mudase palli lõugade vahele ja sööstis taas inimeste poole. Mäks oleks kergejõustikuvõistlustel palliviskesektoris kahtlemata vajalik abimees.