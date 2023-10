Huvi Navi tänava elamukruntide vastu on esialgu olematu

Navi tänava arenduspiirkonnas on valmis ehitatud kogu taristu.

Rakvere linn pani nädal tagasi, 5. oktoobril, oksjonile 43 kinnistut, kuid praeguseks on huvi nende vastu olnud olematu. Oksjoni lõpuni on siiski veel aega – see lõpeb 26. oktoobril