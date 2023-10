Töötukassa kutsub värbamispäevale

Värbamispäevale on tulemas 15 tööandjat, kellest osa on tulnud töötajaid otsima naabermaakondadest. Lisaks on tulemas Rakvere Ametikool ja Tehnikakõrgkool, et tutvustada koolis õppimise võimalusi. Nõu annavad Eesti Töötukassa, Tööinpektsioon ning Maksu- ja Tolliamet.