Hariduskomisjon andis nõusoleku Veltsis kooliosa sulgeda

"Meil on omavalitsusena kohustus tagada oma HEV-lasteaia lastele ka väiksema rühma võimalus," rääkis komisjoni koosolekul vallavanem Maido Nõlvak. "Hetkel vallal puudub võimekus avada tasandus- või sobitusrühm eelarveliste vahendite ja ruumivõimaluste puudumise tõttu. Vajadus selleks on aga olemas ning praegu on lapsevanemad sunnitud ennast Rakvere linna sisse kirjutama, et saada oma lapsele koht erirühmas. Rühma avamist võiks kaaluda Veltsi või Lasila lasteaia hoonesse või kasutada moodulmaja paigaldamise võimalusi Sõmeru lasteaia juures."