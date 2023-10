Igal mündil on kaks külge. Koroonapandeemia andis meile vahetu kogemuse selles, mida tulevikus enam korrata ei maksa, sest sellest pole lihtsalt kasu. Oli see siis mänguväljakute piiramine lintidega, saiakilede pesemine või suvaliste riidest lappide kandmine näo ees – loodame, et need totrused ajaloos ei kordu.