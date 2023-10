Galerii ⟩ Liitlaste tankigrupp lihvis koostööd eestlastega sügiseselt karges õhus

Kaitseväe harjutusväljal liikus nädala jooksul umbes 1200 võitlejat. "Meil on siin Ühendkuningriigi lahingugrupp, neile on juurde liidetud üks prantslaste kompanii," rääkis 1. jalaväebrigaadi staabi operatiivosakonna ülem, õppuse juht major Kristjan Karist. "Lisaks veel Läti eFP lahingugrupist mehhaniseeritud kompanii Kanadast, kes võttis kaasa ühe Poola tankirühma, ja siis on siin ka Eesti kaitseväe üksused." Poolakad ei ole Eestis esimest korda. Ka varasematel õppustel on nad käinud siin oma modifitseeritud T-72 tankidega.