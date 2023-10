Punamonument Jänedal moondus külamonumendiks

Jäneda külamonument. Fotolt on näha, et see on laotud punamonumendi vundamendile.

"Tõukeks sai kahtlase väärtusega punamonumentide korrastamise vajadus," ütles Jäneda Mõis OÜ tegevjuht Enno Must. "Mõtlesime, et vot, hea vundament, kivi on ka tugev, paneme talle uue kujunduse. See on taaskasutamine," lisas ajalooõpetaja Georg Särekanno. Punamonumendist külamonumendiks kujundatud taies avatakse Jänedal 14. oktoobril