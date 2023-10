"Vigased pruudid" toovad Rakveres kinosaali täis

Rakvere kino osakonnajuht Brenda Pastimäe rääkis, et "Vigased pruudid" on ka kohaliku publiku seas praegu kõige populaarsem film. "Rõõmustav oli see, et õnneks oli võimalus näidata ka eellinastusi, mis olid eelmise nädala kolmapäeval ja neljapäeval 100 protsenti välja müüdud. Sellel nädalal toimunud seanssidega on sama lugu, viimased paarkümmend piletit on saadaval veel pühapäevastele seanssidele."