So-La-Re kooristuudio kümme helisevat lauluaastat

Mis vahe on kooril ja kooristuudiol? «Koor on üks koor, kooristuudio tähendab tavaliselt seda, et seal tegutseb mitu erinevat koorikollektiivi,» selgitas So-La-Re kooristuudio ellukutsuja ja dirigent Elo Üleoja. «Suvisel noorte laulupeol laulsime neljas kooriliigis: mudilaskooris, lastekooris, neidudekooris ja segakooris, kusjuures paljud lauljad kattuvad, eriti neidude- ja segakooris. Peale selle on kaks mudilaskoori lasteaias. Võib öelda, et kuus erinevat kooslust,» lisas ta.

So-La-Re stuudiolased Teele Lehtpuu, Anna Maare Floren ja Liisbet Vilu, kel üksjagu lauljastaaži, olid ühel meelel, et kooristuudios, mis seob laululembeseid noori, on hästi toredad inimesed ja põnevad esinemised. «On tore seltskond, sõbrad, kellega saab kord nädalas või tihemini kokku ja teha seda, mis kõigile meeldib – koos laulda,» sõnas Liisbet Vilu. «Kui jõuab laulupeoni või teiste esinemisteni välja, on see auhind, mida väga tahad saada.» Anna Maare Floren lisas, et õhkkond on sõbralik ja lõbus. «Kõik suhtlevad kõigiga, uued lauljad võetakse kohe omaks. On palju toredaid esinemisi ja konkursireise, mida muidu ei saaks teha.»