Nädala kaja: mis värvi on sebra?

Marutuule tekitatule otsa vaatamisest (ja kahjudega tegelemisest) kuni õppeasutustele saadetud ähvarduskirjadeni (ja nendega kaasnenud spontaanse kriisiõppuseni) kulgenud nädal. Korda seatud tänavad, plekimõlkimised, tunnustused nii turismivaldkonnas kui ka erinevatel spordialadel, värsked lavastused ja näitused, järjest jahenev ilm, tutikad poed ja tõusev alampalk, rikkalik saak, ettevõtlikud inimesed ja Virumaa Teataja kuldse tõkkepuu autasu seal vahepeal. Naljakas on nii mõelda, aga kui vaadata nädalat nõnda lahtiharutatult enese ees, näiteks ajaleheveergudelt, siis kaob viimaste päevade ärevusfoon, kasvõi hetkeks. Silme ees on selgelt näha lihtne tõde: elu on nagu sebra – musta triibu järel tuleb taas valge ja vastupidi. Hea on kõrvu halvaga, halb heaga, nagu elus ikka. Vaatenurga küsimus siis, kas too hobuslane on valge loom mustade triipudega või vastupidi.