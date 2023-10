Esimesed kolm Rootsist saadud vinüüli on Ain Jonuksi kogus aukohal ka praegu.

See oli 1969. aastal, kui Ain Jonuks sai läänest vahetuskaubana kolm vinüülplaati. Need on tal alles siiani ning neist alguse saanud kogu täidab Rakke elumajas riiulid ja kastid.