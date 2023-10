Elektririke katkestas Rakveres teatrietenduse

Teatri direktor Velvo Väli oli sunnitud kahetsusega nentima, et täna õhtul enam teatrist asja ei saa. "Terve teatrimägi on pime. Kinoseanss jäi ka pooleli," lausus ta. "Elektrilevis inimene toru ei võta. Internetis on kirjas, et elektrikatkestus on teadmata ajaks. Meil ei jäänud muud üle, kui paluda inimestel koju minna."