Haljala uue kooli võimla põrand kipub lainetama

Haljala vallavanem Anti Puusepp ja valla majanduskeskuse juht Avo Bergström tunnistavad, et sportlaste tõstatatud kriitika on õige – vähem kui aasta tagasi avatud uue koolimaja võimla põrand on tõepoolest laineline ja õõtsub. Samas on nad seisukohal, et probleem on ajutine ja see laheneb iseenesest, kui kütteperiood saab täie hoo sisse ning niiskuseprotsent hoones väheneb.