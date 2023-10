Nukk Annet elustanud Karl Mäesepp ütles, et pumpas 40–45 korda ja tegelikult oli päris raske. "Peab olema heas füüsilises vormis," lisas ta. Kuna tema enda kaks last tegutsevad meditsiinivaldkonnas, tundis ta Karell Kiirabi elustamisõpetuse vastu huvi ja proovis ise nukule südamemassaaži teha.

AS-i Karell Kiirabi juhatuse liige Õnne Bartoševitš toonitas, et kõige tähtsam on abivajajat märgata ja abistada. "Eestis on aastas 700 äkksurma," tõi ta esile fakti ja lisas, et kui inimesed oleksid hakkajamad märkajad ja tegutsejad, oleks see hulk väiksem. Ei tohi karta, et abistaja südamemassaažiga teadvusetule liiga teeb.