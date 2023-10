Kärajad puudutasid kultuurikorralduse probleeme

Vaeti kultuurikorraldajate riske, tõdeti kultuurisündmuste olulisust kogukondlikus elus ning arutleti, kuidas tajuda publiku ootusi. Samuti avati vaataja eest varju jäävat kultuurikorralduse rahalist poolt, kus tuleb arvestada kõikvõimalike kuludega esinejate tasust ja transpordist nootide kõrge renditasuni, teisalt sedastati, et kultuuriürtuste toetuste rahakott on õhuke. Festivalikorraldajad nentisid, et publiku teadvuses kinnistumine võtab mitu aastat, samuti tõdeti, et samal ajal toimuvad festivalid mõjutavad üksteist. Peep Veedla tõi esile, et Paide arvamusfestivali sattumine Viru Folgiga samale nädalavahetusele tähendab, et arvamusliidrid, diplomaadid ja poliitikud Käsmu ei jõua. Karl-Ander Pais märkis, et oma publik tuleb ära tunda: Euroopa filmidele keskenduva filmifestivali publik ongi valdavalt üle kolmekümne viie aastased naised.