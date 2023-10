Eesti keele instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik soovitab sõnu luues tähele panna, et sõna oleks eestipärane, mõistliku pikkusega ja hõlpsasti hääldatav. Sõna peab saama käänata või pöörata ning see peab andma mõistest õige pildi. "Abi võib olla ka sellest, kui proovida uut sõna mõnes lauses kasutada. Kõige olulisem on siiski keelega vabalt ja loominguliselt ümber käia, küll siis ka need suupärased sõnad vormuvad," julgustas Raadik Sõnausel osalema.