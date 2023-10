Võistluse peakorraldaja Larissa Peetersi sõnul toimus võistlus väga kõrgel tasemel. "On suur rõõm tähele panna, et iga aastaga muutuvad võistlejate oskused aina paremaks. Väga meeldiv, et ka paljud kodutütred on laskespordiga tegelemas ning näitavad väga häid tulemusi," lisas Peeters.