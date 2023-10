Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ütles, et Prantsuse relvajõudude õhudessantvägede 1. langevarjurite rügemendi kompanii võitlejad on nende vastutusalas olnud juba mitu kuud. "Esimene suurem koostöökogemus pärineb meil õppuselt Ussisõnad. Lisaks on toimunud meie mõlema snaipriüksuse omavaheline väljaõpe. Osaleme koos erinevatel tähtpäevalistel üritustel ja eelmisel nädalavahetusel jagasime üksteisega kogemusi kergejalaväelastele vajalikus väljaõppetegevuses," rääkis Ainsalu.