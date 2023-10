Hipide lipukirjast «Make love, not war!» võib teha eksliku järelduse, nagu seks ja sõda oleksid vastandid, kuid tegelikult on need ühe medali kaks külge. Nendes on säilinud inimese loomalik alge. Kuigi seksimine ja sõdimine on inimühiskonnas allutatud mõistuse kontrollile ja neile on püütud külge pookida isegi vaimsust, on need oma olemuselt barbaarsed nähtused. Mitte ilmaasjata ei nõua katoliku kirik vaimulikelt tsölibaati.