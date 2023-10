Tapal tekib kaksikliidu asemel nelikliit

Varem ehk 14. septembril oli ebaõnnestunud valimisliidu Valgejõgi katse umbusaldada vallavanem Valdo Helmelaidi, kes kuulub EKRE ridadesse. See tähendas ühtlasi Valgejõe ja EKRE koostöö lõpu algust. 9. oktoobril andis Aigar Põder vallavolikogu EKRE fraktsiooni nimel teada, et koalitsioon valimisliiduga Valgejõgi on lõppenud.