Rakvere vallavalitsus ja Sämiliiva OÜ sõlmisid kompromissi

Omavahel sõlmitud kompromissi kohaselt tuli Sämiliiva OÜ-l tasuda 60 000 eurot kolm tööpäeva peale kohtumääruse jõustumist. Vallavanem Maido Nõlvak ütles, et summa on tasutud ja selle teemaga on asi lõppenud. "Liivakarjääri edaspidise majandamise küsimustega täna tegeleme. Otsust veel ei ole, kas hakkame sellega ise majandama või rendime välja," rääkis vallavanem.