Nädala teisel poolel muutuvad teeolud halvaks

Teisipäeva öösel on üürikeseks mõjusam kõrgrõhuhari ning vihma- ja lörtsihooge on põhiliselt Põhja-Eestis. Päeval on mõnel pool vihmahooge, sekka võib ka lörtsi tulla, õhtul läheneb merelt madalrõhulohk ühes tihedama vihmasajuga. Lääne- ja loodetuul on võrdlemisi tugev. Öised miinimumid langevad nulli lähedale, maa- ja teepinnal selgema taeva korral kohati ka miinusesse. See muudab teed libedaks. Rannikul jäävad termomeetrinäidud üle 5 kraadi, päeval tõuseb õhutemperatuur 6 kuni 10 kraadini.