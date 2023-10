Põua tõttu jäi teraviljasaak mullusest palju väiksemaks

Ettevõttel on andurid, mis mõõdavad sademete hulka ja mulla niiskust. Andurid näitasid, et tänavu 1. maist kuni jaanipäevani sadas vaid 19 millimeetrit vihma. «Sama kiiresti, kui see tilk sinna maha kukkus, auras see minema ka,» ütles Lindam. «Eelmisel aastal samal perioodil sadas 65 millimeetrit ja siis me rääkisime, et on põualaadne olukord.»