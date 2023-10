Reisijad sõidavad liinibussis kui silgud pütis

Põhja-Eesti ühistranspordikeskus saatis septembri lõpul neljale omavalitsusele kirja, kus oli juttu sellest, et Lääne-Viru avaliku maakonnaliini number 16 Rakvere–Kadrina–Tapa bussis on kooliaasta algusega tekkinud probleem ületäitumusega. Kuigi käigus on suured bussid, mis mahutavad minimaalselt 61 reisijat (istekohtade arv vähemalt 43 ja seisukohtade arv vähemalt 18), on sõitjaid tihti rohkem kui kohti. See puudutab kõige enam väljumisi kell 13.55 ja 15.20 tööpäevadel. Ühistranspordikeskuse andmetel näitab statistika, et üle poole reisijatest moodustavad kooliõpilased, kes ilmselt käivad Rakveres koolis ning pärast tundide lõppu sõidavad Kadrina ja Tapa suunas koju. Vedajate info kohaselt peab osad reisijaid ilmselt bussist maha jääma ning ootama kas järgmist reisi või leidma liikumiseks mõne muu võimaluse.