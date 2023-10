Ouessanti minilambad on tavalistest lammastest hulga väiksemad. Ka bretooni kääbuslammasteks nimetatud tõug on algselt pärit Prantsusmaa ranniku lähedal asuvalt väikeselt Ouessanti saarelt. Arvatakse, et tõu tõid sinna sajandeid tagasi viikingid. Saare karmid elutingimused on teinud neist maailma kõige pisema lambatõu.