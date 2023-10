Tallinnas asuva Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Ida-Viru keskhaigla vahel asuva üldhaigla juhina ei saa ta üle ega ümber väikelinnas kummitavast personalimurest. Samas ütleb Ain Suurkaev, et siinse haigla võimekust ei tasu alahinnata.

Valdkonnakauge inimesena tahaks eeldada, et tervishoiuteenuse tase on ühtviisi hea kõikjal Eestis, kuid see oleks ilmselt naiivne. Millised on Rakvere haigla tugevused, mida esile tooksite?