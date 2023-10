Vana piiritusetehase alale võib tulevikus kerkida kuni üheksa kortermaja

2019. aastal alustatud planeering jõudis viimasesse vaatusesse ja tänasel linnavolikogu istungil otsustati see peale avalikku väljapanekut ja arutelu lõpuks ka vastu võtta. Kalda tn 3 ja 3a planeeringu puhul on tegemist 35 000-ruutmeetrise vana piiritusetehase territooriumiga, kuhu tulevikus kavatsetakse püstitada kaheksa korruselamut ja üks korruselamu või ärihoone ning rajada sõiduteed ja parklad. Korrusmajad saavad planeeringu kohaselt olla maksimaalselt neljakorruselised.

Oma sõnavõtus ütles linnavolikogu liige Marko Pomerants, et konkreetse planeeringuga on üks kehv asi. Nimelt selle realiseerimine. Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami tõi samas esile, et linna keskküttetorustik jookseb kinnistu juurde, lisaks on linna vee- ja kanalisatsioonitorustik lähedal. "Kõik, mida seal linna poolt oleks vaja teha, on tehtud," ütles Juhkami ja nentis, et ala arendamiseks oleks tõepoolest vaja investoreid.