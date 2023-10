Jaanus Nuutre toob lavale loo Raimond Valgrest

Lavastaja Jaanus Nuutre sõnul on «Peaksime rääkima Raimondist» aus lavastus, mis sündis soovist rääkida lugu ühest enim eesti rahva südamesse tunginud heliloojast. «Palusin pea kaks aastat tagasi Marti, et ta kaaluks ideed kirjutada Nuutrumile näidend Raimond Valgrest. Esimese hooga ta nõus ei olnud, kuid me leidsime põneva lahenduse, kuidas mitte korrata juba tehtut ja näidata publikule Valgret täiesti teise külje pealt ning uue lähenemisega,» rääkis Nuutre.